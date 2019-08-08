Eczacıbaşı Profesyonel: Tatilciler için en önemli kriter hijyen

İstanbul, 8 Ağustos (DHA) - Eczacıbaşı Profesyonel’in İstanbul, Ankara ve İzmir’de otellerde konaklayan 18-65 yaş arası tatilcilerle gerçekleştirdiği araştırmaya göre tatilcilerin bir işletmede görmek istediği en önemli kriterin hijyen ve temizlik.

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar şöyle:

-Beş yıldızlı otellerde konaklayan tatilcilerin yüzde 76’sı odalarındaki tuvaleti kendisi temizlemeden kullanmıyor, her dört tatilciden biri ise otellerde en çok hijyenle ilgili sorun yaşıyor ve bu nedenle de kendi temizlik kriterlerini kendileri yerine getiriyor.

-Tatilcilerin yüzde 48’i konakladıkları odanın hijyeninin en önemli kriter olduğunu vurguluyor. Bu durumu yüzde 21 ile restoran hijyeni, yüzde 17 ile ortak alan hijyeni takip ediyor. Konaklanan odada tatilcilerin en hassas oldukları konu ise “çarşaf ve battaniyelerin” temizliği.

- Tatilcilerin yüzde 76’sı odadaki klozeti kullanmadan önce mutlaka kendisi temizliyor. -Yüzde 69’u odadaki bardakları yıkamadan kullanmıyor, beş yıldızlı otellerde dahi tatilcilerin yüzde 55’i kullanacağı tüm havluları kendisi getiriyor. Havlusunu yanında taşımayanlar da el kurulamak için en çok kağıt havlu tercih ediyor.

-Tatilcilerin yüzde 56’sı ise hijyeninden endişe ettiği için küvete bile terlikle basıyor.

-Konaklayanların yüzde 7.0’si sigara, nem ya da küf kokan bir odada kalmak yerine otel değiştirebileceğini söylüyor. Kanalizasyon kokusu, ıslak havlu kokusu ya da halıların kötü kokması, otelde konaklayanların en çok dikkat ettiği diğer konular arasında yer alıyor.

-Kapak örtüsü olmaması durumunda tatilcilerin yüzde 41’i tuvaleti kullanmadığını beyan ederken; yüzde 34’ü ise klozete tuvalet kağıdı sermekte çözüm buluyor.

-Otellerde konaklayanların yüzde 78’i, temizlik standartları ortalama tesislerin daha üzerinde olan bir otele daha fazla ücret ödeyebilecek olduğunu söylüyor.

