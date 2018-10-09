FİNANS

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:32 | Son Güncelleme

Eczacıbaşı Topluluğu, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek için, VitrA markalı tüm ürünlerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulayacağını açıkladı.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Eczacıbaşı Topluluğu, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na destek için, VitrA markalı tüm ürünlerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulayacağını açıkladı.
Eczacıbaşı Topluluğu adına yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Eczacıbaşı Topluluğu olarak, Hazine ve Maliye Bakanı sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destekliyor, programın başarısı için ekonominin tüm paydaşlarının bu mücadeleye katkı vermesinin gerekliliğine inanıyoruz.
Bu inançtan hareketle, Topluluğumuzun en büyük iş kolu olan karo seramik ve seramik sağlık gereçlerinde VitrA markalı tüm ürünlerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulayacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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