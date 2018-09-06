Eczacıbaşı Türkiye’nin ilk inovasyon ve girişimcilik programını başlattı

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Türkiye'nin ilk çok merkezli kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı "Eczacıbaşı Geleceğin Gücü", Emre Eczacıbaşı liderliğinde hayata geçirildi.

Eczacıbaşı Topluluğu'nun üniversiteler, araştırma-geliştirme merkezleri ve alanlarında öncü çeşitli şirketlerle işbirlikleri yaparak yürüttüğü açık inovasyon çalışmaları bir adım ileriye taşınarak, Türkiye'nin ilk çok merkezli kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı olan "Eczacıbaşı Geleceğin Gücü" hayata geçirildi. Programın liderliğini ise, Emre Eczacıbaşı üstlendi.

Eczacıbaşı Geleceğin Gücü programı için Mayıs ayında başlayan başvuru süreci, Ağustos ayında sona erdi. Türkiye'nin önde gelen kuluçka merkezleriyle işbirliği yaparak başlatılan programda başarılı olan girişimciler, Eczacıbaşı Topluluk kuruluşlarıyla somut iş birlikleri imkânına sahip olacak.

Eczacıbaşı Geleceğin Gücü programının, Eczacıbaşı Topluluğu'nun odaklandığı sektörlerde ve iş alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerle iş birlikleri kurmak amacıyla tasarlandığını belirten Emre Eczacıbaşı, “Program, girişimleri destekleyip büyüterek girişimcilik ekosistemini güçlendirirken Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları, iş ortakları ve müşterileri için yüksek katma değer yaratacak yenilikçi ürün, hizmet, süreç ve iş modellerine ulaşmayı hedefliyor” dedi.

Dünyanın yepyeni bir döneme doğru hızla ilerlediğini vurgulayan Emre Eczacıbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de topluluk olarak bu yeni döneme uyum için gerekli adımları açık inovasyonla atıyoruz. Bu yeni dönemde topluluğumuzun, ülkemizde açık inovasyona verdiği önem ve bundan sağladığı verimle dikkat çekeceğine inanıyorum.”

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS stratejik iş ortaklığıyla yürütülen programın diğer iş ortakları arasında Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi ARİNKOM TTO, Ege Teknopark, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, ODTÜ Teknokent ve Teknopark İstanbul yer alıyor. Bu sayede girişimciler, konumları veya çalıştıkları alan doğrultusunda en uygun kuluçka merkezinde girişimlerini büyütme ve ölçekleme imkânı bulacak.

Ana teması ''banyoda sağlık ve güvenlik çözümleri" olan programa; sağlık teknolojileri, medikal teknolojiler, biyoteknoloji çözümleri, akıllı yaşam uygulamaları, veri ve analitik çözümleri, erişilebilirlik çözümleri, sürdürülebilir yaşam, akıllı güvenlik çözümleri alt odak alanlarıyla ilgili girişimler de başvurdu.

Programa katılmaya hak kazanan girişimciler, 12-18 ay boyunca keşif, doğrulama ve ölçekleme aşamalarından geçecek. Girişimciler, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ve işbirliği yapılan kuluçka merkezlerinin bilgi birikimi ve iş ağlarından yararlanma şansı yakalayacak, teorik ve yoğun pratik mentorluk, tanıtım desteği, altyapı ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanacak.

Program sonunda Eczacıbaşı Topluluğu üst yönetimi temsilcileri ve işbirliği yapılan kuluçka merkezlerinin ilgili kişilerinden oluşacak olan jürinin katılımıyla sunum günü düzenlenecek ve girişimciler iş modeli ve ürünlerini sergileme şansı yakalayacak. Girişimciler, Eczacıbaşı ile potansiyel iş birliği fırsatı, uygulanabilirlik, takım yetkinliği, pazar büyüklüğü, ölçeklenebilme potansiyeli, rekabet avantajı gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda başarılı olan girişimciler ise Eczacıbaşı Topluluk kuruluşlarıyla somut iş birlikleri imkânına sahip olacak. (Fotoğraflı)



