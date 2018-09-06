Eczacıbaşı’ndan açık inovasyon çalışmalarında önemli bir adım

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye'nin ilk çok merkezli kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı olan "Eczacıbaşı Geleceğin Gücü"nü hayata geçirildi.

Eczacıbaşı'ndan yapılan açıklamaya göre Eczacıbaşı Topluluğu'nun üniversiteler, araştırma-geliştirme merkezleri ve alanlarında öncü çeşitli şirketlerle işbirlikleri yaparak yürüttüğü açık inovasyon çalışmaları bir adım ileriye taşınarak, Türkiye'nin ilk çok merkezli kurumsal inovasyon ve girişimcilik programı olan "Eczacıbaşı Geleceğin Gücü" hayata geçirildi. Programın liderliğini ise, Emre Eczacıbaşı üstlendi.

Eczacıbaşı "Geleceğin Gücü" programı için mayıs ayında başlayan başvuru süreci, ağustosta sona erdi. Türkiye'nin önde gelen kuluçka merkezleriyle işbirliği yaparak başlatılan programda başarılı olan girişimciler, Eczacıbaşı Topluluk kuruluşlarıyla somut iş birlikleri imkanına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Eczacıbaşı, "Eczacıbaşı Geleceğin Gücü" programının, Eczacıbaşı Topluluğu'nun odaklandığı sektörlerde ve iş alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerle iş birlikleri kurmak amacıyla tasarlandığını belirterek" Program, girişimleri destekleyip büyüterek girişimcilik ekosistemini güçlendirirken Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşları, iş ortakları ve müşterileri için yüksek katma değer yaratacak yenilikçi ürün, hizmet, süreç ve iş modellerine ulaşmayı hedefliyor. ifadelerini kullandı.