FİNANS

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: -"Eczacı Destek Paketi ile eczacılarımıza 500 bin liraya kadar destek verme imkanı sunulacak" - "Bu limitin azami 300 bin liralık kısmı Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı aracılığıyla kullandırılacak" - TEB Başkanı Erdoğan Çolak: - "Halkbank ile yaptığımız iş birliğini çok değerli buluyorum"

ANKARA (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Eczacı Destek Paketi'yle sektördeki firmalara 500 bin liraya kadar destek imkanı sağlanacağını belirterek, "Bu limitin azami 300 bin liralık kısmı Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı aracılığıyla kullandırılacak." dedi.

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında ülke genelindeki 26 bin 500 civarındaki eczaneyi ilgilendiren ve Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı ile Eczacı Destek Paketi'ni içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Bankanın Genel Müdürü Osman Arslan, TEB binasındaki imza töreninde yaptığı konuşmada, Halkbank olarak reel sektörün her türlü finansman ihtiyacına yanıt vermeye çalıştıklarını söyledi.

TEB'nin 26 binden fazla üyesinin yararlanacağı ürünler hakkında bilgi veren Arslan, "Eczacı Destek Paketi ile eczacılarımıza 500 bin liraya kadar destek verme imkanı sunulacaktır. Bu limitin azami 300 bin liralık kısmı Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı aracılığı ile kullandırılacaktır." diye konuştu.

Arslan, eczacılara eşit taksitlerle, 6 ayı anapara ödemesiz, 36 ay vadeli kredi olanağı sağlanacağını belirterek, Eczacı Paraf KOBİ kredi kartının da işletmelere, tedarikçilerden peşin, eşit taksitli ve esnek vadeli mal alımı yapabilme imkanı sunacağını dile getirdi.

Arslan, eczacıların, "Nefes Kampanyası" kapsamında ödemelerini, yılda bir kez ve herhangi bir işletme ücreti ödemeden 3 ay öteleyebileceklerini de bildirdi.

Eczacı Destek Paketi kapsamında kullandırılacak nakit kredilerin komisyon oranında da 50 baz puan indirim yapılacağını anlatan Arslan, eczacıların havale, EFT, para yatırma işlemlerinden ve Eczacı Paraf KOBİ kredi kartından ücret alınmayacağını da söyledi.

- "Çok değerli bir iş birliği"

TEB Başkanı Erdoğan Çolak da eczacıların ekonomisine katkı sunmak amacıyla tasarlanan "Eczacı Kart" çalışmalarının 2015'te başladığını belirterek, bu çalışmanın 26 bin 500 eczaneyi ilgilendirdiğine dikkati çekti.

Eczacı Kart'ın, bir proje olarak başladığında kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada Eczacı Kart bir değişim yaşıyor. Halkbank ile iş birliğine gidiyoruz. Bu yenilik ile Eczacı Kart, eczacılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayacağı altyapıyı sunmuş oluyor. Yeni nesil Eczacı Kart, eczacılarımızın hem ilaç alımlarında hem de günlük hayatta ihtiyaç duydukları her alanda sunacağı avantajlarla meslektaşlarımızın ekonomilerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

İş birliği protokolünün eczaneleri ekonomik olarak rahatlatacağına işaret eden Çolak, "Mesleğimizi sürdürmek için, bizim de ülkemizdeki pek çok kesim gibi, ekonomik rahatlamaya ihtiyacımız var. TEB olarak, eczane ekonomilerinin iyileşmesini ve sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Halkbank ile yaptığımız iş birliğini bu noktada çok değerli bulduğumu ifade etmeliyim." dedi.

Konuşmaların ardından Arslan ve Çolak protokolü imzaladı.

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

- Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: -"Eczacı Destek Paketi ile eczacılarımıza 500 bin liraya kadar destek verme imkanı sunulacak" - "Bu limitin azami 300 bin liralık kısmı Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı aracılığıyla kullandırılacak" - TEB Başkanı Erdoğa

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği arasında iş birliği
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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Çolak halkbank Osman Arslan Türk Eczacıları Birliği

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