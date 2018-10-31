FİNANS

Edenred çalışanları çocuklar için yürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

Edenred çalışanları çocuklar için yürüyor

İSTANBUL (AA) - Edenred çalışanları, tüm dünyada bu yıl ikincisini gerçekleştirdikleri yardım kampanyası ile toplamda 350 bin kilometre yürüyerek Bir Dilek Tur Derneği'ne (Make-A-Wish) 35 bin avro tutarında yardım edecek.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, şirket, hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik kar amacı gütmeyen uluslararası bir oluşum olan Bir Dilek Tur Derneği'ne desteğini bu yıl da sürdürüyor. Edenred çalışanları, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için 350 bin kilometre yürüyecek.

Türkiye'de de faaliyetlerini sürdüren Bir Dilek Tut Derneği, hayati tehlike taşıyan ve hastalıkla mücadele eden 3 ila 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor. Dernek, bu amaçla çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmeyi, hayatında coşku ve umut yaratabilmeyi, "imkansız" kavramını çocukların zihninden silebilmeyi hedefliyor.

Edenred çalışanları, çocukların dileklerini gerçekleştirmek adına başlattıkları kampanya ile 4 Kasım'a kadar dünya çapında tüm çalışanların katılacağı aktivitelerle toplamda 350 bin kilometre katettikleri takdirde 35 bin avroluk bağışta bulunacak.

Edenred Türkiye çalışanları, yardım kampanyası kapsamında Belgrad ormanında gerçekleştirdikleri yürüyüş aktivitesi ile hedefin yarısının geçilmesini sağladı. Ayrıca, Edenred çalışanlarının bireysel olarak gerçekleştirdikleri her 1 avro tutarındaki bağış için Edenred de şirket olarak 1 avro katkıda bulunuyor.

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