FİNANS

Edenred, Ticket Compliments Universal ağını büyütüyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 11:20 | Son Güncelleme

Ticket Compliments, renkli, pratik, farklı ve eğlenceli ürünleriyle tercih edilen Tantitoni ile Edenred mutfaklarını renklendirecek

İSTANBUL (AA) - Edenred, Türkiye'nin teşvik ve ödüllendirme çözümü olan Ticket Compliments ağını genişletmeye devam ediyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, doğum günü, bayram ve terfi gibi özel günlerde çalışanların motivasyonunu artırmak, performans ödüllendirmesi veya esnek yan haklar kapsamında tercih edilen Ticket Compliments, renkli, pratik, farklı ve eğlenceli ürünleriyle tercih edilen Tantitoni ile Edenred mutfaklarını renklendirecek.

Kampanya dönemlerinde de geçerli olması avantajıyla da ön plana çıkan Ticket Compliments, kullanıcılar tarafından kendi ihtiyaç ve beğenilerine göre giyimden ayakkabıya, aksesuardan teknoloji ürünlerine, kozmetikten ev yaşamına kadar birçok kategoride özgürce kullanım imkanı sunuyor. Ticket Compliments ürünlerini tercih eden işverenler, farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yüklerden de kurtulmuş oluyor.

Renkli, pratik, farklı ve eğlenceli ürünleriyle tercih edilen, insan sağlığına ve çevreye karşı duyarlı, kaliteden ödün vermeyen, sıcak ve hayat dolu mağazalarıyla mutfağa olan tutkusunu yansıtan Tantitoni, şimdi Edenred kullanıcılarının mutfaklarını konforlu ve hayatı kolaylaştıran bir yaşam alanına dönüştürecek.

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