FİNANS

Edenred Türkiye’den teşvik ve ödüllendirme çözümlerine yeni soluk

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 10:56 | Son Güncelleme

Edenred, BP ile iş birliği kapsamında BP Club Akaryakıt Kartı’nı hayata geçirerek, şirketlere, çalışanlarına ve bayilerine ödül olarak yakıt hediye etme fırsatı sunacak - Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette: - "Edenred olarak her geçen gün ürün portföyümüzü genişletiyor, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun, inovatif çözümler üretiyoruz"

İSTANBUL (AA)- Ticket Restaurant markası ile dünyadaki ilk yemek kartı sistemini kuran Edenred, BP ile iş birliği kapsamında BP Club Akaryakıt Kartı’nı hayata geçirerek, şirketlere, çalışanlarına ve bayilerine ödül olarak yakıt hediye etme imkanı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edenred`in teşvik ve ödüllendirme çözümü Ticket Compliments ailesinin yeni üyesi BP Club Akaryakıt Kartı, işverenler açısından çalışanların motivasyonunu arttıracak güzel bir alternatif olacak.

BP Club Akaryakıt Kartı ile çalışanların performanslarına göre yakıt armağan edilebileceği gibi bayram, yılbaşı gibi özel günler için de yakıt yüklemesi yapılabilecek. Kullanım kolaylığının yanı sıra, operasyon maliyetlerini de düşüren BP Club Akaryakıt Kartı ile şirketler toplu olarak veya kişiye özel sipariş verebiliyor, aynı karta defalarca yükleme yapabiliyor. Çalışanların yakıt alım gücünü artıran ve yakıt alımını kolaylaştıran uygulama, aynı zamanda çalışanların yakıt alımından puan da kazanmalarına imkân sağlıyor.

- "Yakıt giderlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz"

BP Club Akaryakıt Kartı sadece çalışanlar için değil bayi teşvikleri için de bir seçenek oluşturuyor. Bayiler satış adetlerine göre ödüllendirilebilirken, tıpkı çalışanlarda olduğu gibi özel günlerde karta hediye olarak yakıt yüklemeleri yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Türkiye’deki firmalara yenilikçi kurumsal çözümler sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Edenred olarak her geçen gün ürün portföyümüzü genişletiyor, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin beklentilerine uygun, inovatif çözümler üretiyoruz. BP ile gerçekleştirdiğimiz BP Club Akaryakıt Kartı ile çalışanlara sunduğumuz avantajlara bir yenisi daha ekleyerek, yakıt giderlerine de katkıda bulunmayı hedefledik. Aynı zamanda puan kazandıran ve yakıt alımında kolaylıklar sunan BP Club Akaryakıt Kart’ına şirketlerin büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERBu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı
Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BP Club Akaryakıt Kartı Edenred Türkiye Eric de Ladoucette

En Çok Okunan Haberler

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Yeniden yapılandırıyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Yeniden yapılandırıyoruz

Dolarda son durum! Yükselişin ardından...

Dolarda son durum! Yükselişin ardından...

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

Bakan Albayrak: Ekonomik Güven Endeksi artmaya devam ediyor

Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

Kapasite sorunu bitince rotayı İstanbul’a çevirdiler

Kapasite sorunu bitince rotayı İstanbul’a çevirdiler

Çin ve Mısır arasında 3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Cem Seymen: Hayvancılıkla tarım bir arada olmalı

Cem Seymen: Hayvancılıkla tarım bir arada olmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.