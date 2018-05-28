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Edenred, yeni ürünü Kurumsal Seyahat Portalı'nı tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

Şirket, iş verenlerin seyahat bütçelerini etkin olarak yönetmelerini sağlamak ve işletmelerdeki mali yükü azaltmak amacıyla Jolly Tur iş birliğiyle sunduğu yeni ürününü duyurdu

İSTANBUL (AA) - Edenred, iş verenlerin seyahat bütçelerini etkin olarak yönetmelerini sağlamak ve işletmelerdeki mali yükü azaltmak amacıyla Jolly Tur iş birliğiyle Kurumsal Seyahat Portalı'nı ortaya çıkardı. Jolly Tur iş birliğiyle geliştirilen portalın tanıtımı gerçekleştirildi.

Edenred Türkiye'nin açıklamasına göre, Jolly Tur'un seyahat konusundaki tecrübelerinden yararlanılarak ortaya çıkarılan Edenred Kurumsal Seyahat Portalı, firmalar için bir çok maliyeti azaltıyor. Portal sayesinde uçuş araması, konaklama sorgulaması ve rezervasyonu yapılırken, rezerve edilen yerlerin satın alım süreçlerini de kolayca yönetilebiliyor.

Portal sayesinde çalışanın nakit taşıma, avans alma, fatura toplama gibi prosedürleri tarih olurken, yapılan tercih yönetici onayına geldiğinde daha uygun fiyatlı alternatifler de portalın size sunduğu avantajlar arasında yer alıyor.

Seyahat harcamalarında tasarrufu hedefleyen şirketler için vazgeçilmez olacak Edenred Kurumsal Seyahat Portalı, sunduğu raporlarla hiçbir soruyu yanıtsız bırakmayacak. Portalda yer alan raporlar bölümünden gerçekleşen seyahatler tarih ve tutar bazlı listelenip, bütçe kontrolü sağlanabilecek.

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- "Firmaların üzerindeki yükü azaltacak"

Jolly Tur ile yapılan iş birliği imza töreninde konuşan Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Edenred'in Türkiye'deki firmaların çözüm ortağı olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, güçlü iş birliklerinin, firmalara sundukları yenilikçi çözümlerin ve firmaların iş süreçlerini dijital ortama taşıma arzularının her geçen gün kendilerini yeni ürünler sunmaya teşvik ettiğini bildirdi.

Firmaların bu ürünleri kullanmalarının ve iş akış süreçlerinin daha da efektif hale gelmesinin bizleri mutlu ettiğini aktaran Ladoucette, şu ifadeleri kullandı:

"Edenred olarak amacımız müşterimizi dinleyerek onların operasyonlarını kolay hale getirmek ve onların iş yükünü azaltmaktır. Jolly Tur ile yaptığımız Kurumsal Seyahat Portalı da bir çok yeniliği içinde barındırıyor. Geliştirdiğimiz portal ile firmaların üzerindeki yükü azaltmayı ve onların günlük iş akışı içerisindeki yoğunluklarında, zamanlarını şirketlerinin farklı işlerine yoğunlaştırabilmelerini önemsiyoruz. Edenred Kurumsal Seyahat Portalı firmaları bir çok operasyonel süreçlerden kurtarırken, tek bir web sitesi aracılığı ile her şey yöneticinin kontrolü altında oluyor.

Örneğin bir çalışanınız bir iş seyahatine çıkacaksa bu portal sayesinde ona alternatif uçuş, konaklama imkanlarını sunabiliyorsunuz. Çalışanınızın hangi oteli seçtiğinden ne zaman uçacağına kadar tüm akışı takip edebiliyor ve sonrasında oluşacak fatura karmaşasını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Masraf tahsili, avans talebi, acentalardan teklif alma süreci tarih olurken maliyet ve zaman tasarrufu yaparak işinize daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Edenred olarak Jolly Tur gibi seyahat konusunda uzman bir marka ile yapmış olduğumuz bu iş birliğinin yönetim anlamında firmalara çok önemli bir değer katacağına inanıyorum."

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- "Seyahat yönetimi yeni bir boyut kazanacak"

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mert Vardar ise 32 yıllık turizm tecrübelerini kurumsal alandaki müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için kullandıklarını bildirdi.

Vardar, "Yeni geliştirdiğimiz kurumsal sistem ile şirketlerin seyahat yönetimi yeni bir boyut kazanacak. Sistem, zaman ve seyahat masraflarını şirketlerin belirleyeceği kural mekanizmaları ile kontrol altına alıyor. Bunların yanı sıra sistem, tüm seyahat süreçlerini uçtan uca raporlayabilen bir yapıya sahip olup, tüm bu özellikleri ile şirketlerin vazgeçilmez bir çözüm ortağı olmayı amaçlıyor." değerlendirmesinde konuştu.

Teknoloji alanında 4 yıldır süren ciddi bir yatırımlarının bulunduğunu aktaran Vardar, bu teknolojik alt yapı yatırımı ile Jolly Tur'un global alanda da rekabet edebilecek bir pozisyona geleceğini kaydetti.

Vardar, yeni teknoloji alt yapısı ile yurt dışında 400 binden fazla otelin sisteme dahil olacağını ve rezervasyon yapılabileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyadan ve Türkiye'den butik oteller, şehir otelleri ve daha pek çok kategorideki otel bu sistem üzerinden kullanıcılara açılacak. Geliştirdiğimiz bu sistem dahilinde yeni bir uçak bileti sistemini de devreye alıyoruz. Bütün ürünler dinamik paket mantığıyla satılabilecek. Seyahate dair tüm ürünler tek bir platformda toplanacak. Kullanılan bulut teknolojisi sayesinde platform Türkiye dışında da satış noktalarına açılabilecek.” Bu aşamada iş ortaklarımız ile birlikte büyümeyi hedeflemekteyiz."

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