FİNANS

Edenred’den Afrikalı Jumia Travel’a özel çözüm

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Şirket, iş birliği kapsamında Afrika’nın önde gelen e-ticaret şirketi Jumia’nın iştiraki Jumia Travel’in otel ağı için tek kullanımlık sanal kartlar sunan, güvenli dijital ödeme çözümü geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Edenred Kurumsal Ödeme Hizmetleri, Jumia Travel’in otel ağı için tek kullanımlık sanal kartlar sunan kullanması kolay ve güvenli dijital ödeme çözümü geliştirdi.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Afrika’nın önde gelen e-ticaret şirketi Jumia’nın iştiraki Jumia Travel, Edenred ile bir iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında, Edenred Kurumsal Ödeme Hizmetleri, Jumia Travel’in otel ağı için tek kullanımlık sanal kartlar sunan, kullanması kolay ve güvenli dijital ödeme çözümü geliştirdi. Bir kullanıcı her rezervasyon yaptığında, Jumia Travel ilgili otele Edenred Kurumsal Ödeme tarafından verilen tek kullanımlık banka kartı numarasıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor.

Bu çözüm, banka havaleleri gibi daha önce sunulan alternatiflerle karşılaştırıldığında, Jumia Travel ile iş ortakları arasında yapılan ödemelerin yönetimini optimize ederek işlemleri kolaylaştırıyor. Otel sahibinin onay ve işlemi anında gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, sanal kartların kullanıldığı tüm ödemeler sistematik olarak tanımlanabilir, izlenebilir ve tamamen güvenli hale geliyor.

Söz konusu işbirliği ayrıca, IATA EasyPay ödeme planının geliştirilmesini sağlayan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile benzeri görülmemiş bir ortaklığın imzalanmasının ardından Edenred'in Kurumsal Ödeme Çözümleri’nin seyahat sektöründeki başarısını gösteriyor. Uçak bileti satın alma özelliği şu anda 115'ten fazla ülkede kullanılıyor.

Jumia Travel ile ortaklık, Edenred'in, tıpkı öncü pazarlardaki gelirlerinin 2022 yılına kadar yıllık yüzde 7'den fazla büyümesi beklenen otel endüstrisi gibi, seyahat sektörünün güçlü bir şekilde büyüdüğü Afrika'daki konumunu pekiştiriyor. Her iki iş birliği de mobil ödeme sistemleri ve e-ticaretin gelişmesi nedeniyle Grup için yeni fırsatlar yaratıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Edenred Kurumsal Ödeme Genel Müdürü Marc Divay, "Edenred Kurumsal Ödeme çözümümüz, anlık, farklı para birimli ödemeler ve otel sahiplerinin basit ödemeleri gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Kullanımı kolay, güvenli ve anlık dijitalleştirilmiş ödeme sistemlerinin yönetiminde liderliğimizi pekiştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Jumia Travel Kurucu ortağı ve Operasyon Direktörü Estelle Verdier-Watine, "Edenred Kurumsal Ödeme tarafından sağlanan ödeme çözümü, Jumia Travel ile ortakları arasındaki ilişkileri basitleştiriyor ve Afrika'daki otel endüstrisinin dijitalleşmesine katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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Edenred Kurumsal Ödeme Hizmetleri

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