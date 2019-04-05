Edenred’den Afrikalı Jumia Travel’a özel çözüm

İSTANBUL (AA) - Edenred Kurumsal Ödeme Hizmetleri, Jumia Travel’in otel ağı için tek kullanımlık sanal kartlar sunan kullanması kolay ve güvenli dijital ödeme çözümü geliştirdi.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Afrika’nın önde gelen e-ticaret şirketi Jumia’nın iştiraki Jumia Travel, Edenred ile bir iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında, Edenred Kurumsal Ödeme Hizmetleri, Jumia Travel’in otel ağı için tek kullanımlık sanal kartlar sunan, kullanması kolay ve güvenli dijital ödeme çözümü geliştirdi. Bir kullanıcı her rezervasyon yaptığında, Jumia Travel ilgili otele Edenred Kurumsal Ödeme tarafından verilen tek kullanımlık banka kartı numarasıyla ödeme yapma kolaylığı sağlıyor.

Bu çözüm, banka havaleleri gibi daha önce sunulan alternatiflerle karşılaştırıldığında, Jumia Travel ile iş ortakları arasında yapılan ödemelerin yönetimini optimize ederek işlemleri kolaylaştırıyor. Otel sahibinin onay ve işlemi anında gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, sanal kartların kullanıldığı tüm ödemeler sistematik olarak tanımlanabilir, izlenebilir ve tamamen güvenli hale geliyor.