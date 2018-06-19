Edenred'den araç yıkama sisteminde kampanya

İSTANBUL (AA) - Edenred, araç yıkama sistemine başvuranlara, tanışma hediyesi olarak ilk siparişlerinden sonra iki adet araç yıkama hediye ediyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, şirket, firmalara etkin bütçe yönetimi sağlayan çok yönlü çözümler sunmaya devam ediyor. Kurumsal şirketlerin araç yıkama maliyetlerini aşağıya çeken ve zamandan tasarruf etmelerini sağlayan Edenred Yıkama Çözümü, şirketler adına yıkama alımlarının kontrol ve takibini kolaylaştırıyor.

Avantajlı fiyat fırsatlarıyla şirketlerin ekonomisine katkı sunan ürün ile Edenred araç yıkama sürecini hızlı, kolay ve tasarruflu hale getirmeyi hedefliyor. Üstelik Edenred, sunduğu kampanya ile ilk siparişini veren müşterilerine iki adet araç yıkama hediye ediyor.

Kurumsal kullanıcıların araçlarının temizlik, hijyen, bakım ve koruma hizmetlerini, nakit ödemeden, anlaşmalı olduğu noktalarda tablet ve pos cihazları üzerinden hizmet olarak almasına olanak tanıyan akıllı yönetim sistemi Otovınn alt yapısını kullanan ve 800'e yakın araç yıkama noktasında geçerli olan Edenred Araç Yıkama çözümü, firmalara sadece araç yıkama değil aynı zamanda araçları için gerekli olan iç temizlik, sterilizasyon, koltuk koruma, leke önleme, klima dezenfeksiyonu, deri bakım ve koruması, araç içi ozonlama sterilizasyonu,motor temizliği ve koruması gibi birçok özelliği de uygun fiyata alabilmelerine imkan tanıyor.

Plakaya tanımlı güvenli kullanım avantajı sağlayan Edenred Araç Yıkama Çözümü, şirketleri çalışanlarına oto yıkama için avans verme ve kasa fişlerini tek tek muhasebeleştirme derdinden kurtarırken, pratikliği ile şirketlerin işini kolaylaştırıyor.

Çalışanlara sunduğu avantajla da ön plana çıkan Edenred Araç Yıkama, çalışanların her araç yıkama sonrasında fatura toplama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

