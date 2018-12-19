FİNANS

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı: 1000 gence ödül

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 09:56 | Son Güncelleme

Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde “14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı” Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nı tamamlayan 110 okuldan toplam 1,000 Türk genci ödül almaya hak kazandı.

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı: 1000 gence ödül

İstanbul,19 Aralık (DHA) - Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde “14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı” Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nı tamamlayan 110 okuldan toplam 1,000 Türk genci ödül almaya hak kazandı.
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 130’dan fazla ülkede uygulanan dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü olarak biliniyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.
14’ncü Ulusal Altın Ödül Töreni, İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşti. Altın Ödül Törenine Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey, TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Ödül Komitesi Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve ödül alan katılımcıların okul müdürleri, ödül lideri ve veliler katıldı.
TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz, geçen yıl 750 olan ödül alan öğrenci sayısının 2018 yılında yüzde 35 artışla bine ulaştığını belirtti. Programa katılan öğrenci sayısının her yıl artış gösterdiğini belirten Yılmaz, "Onlar kendilerine emek verdiler. Tüm ödül alanlara hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ödül Programı’nın Türkiye’deki ilk yıllarında kendisinin de tüm kategorileri tamamlayarak ödül almaya hak kazandığını ifade eden Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise hedeflerinin “Türkiye’de 20 milyon gence ulaşmak” olduğunu söyledi.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, bundan 15 yıl önce Ödül Programı’nı Türkiye’ye getirmek için çok ciddi çalışmalarda bulunduklarına belirtti ve şöyle devam etti:
“O zaman Türkiye’de Ödül Programı’nın temsilciliğini Akfen Holding’in desteklediği TİKAV marifetiyle yürütmeye başladık.
“Bugün Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı 130 ülkede 8 milyondan fazla gence ulaştı. Biz de ülkemizde 15 yılda 15 bin genci Ödül Programı’yla buluşturduk.
“Bu konuda tüm profesyoneller ve 400 Ödül Lideri fedakarca çalışmalarda bulundular ve bu noktaya bizi getirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
“Bu programın başarılı olması için bundan sonraki yıllarda da aynı güç, aynı cesaret ve aynı maddi fedakarlıkla çalışacağımızı taahhüt ediyorum.” (Fotoğraflı)

PARTNERÇırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Çin’den acil durumlarda güvenlik ağına dönüşen drone tasarımıÇin’den acil durumlarda güvenlik ağına dönüşen drone tasarımı
Şili açıklarında 6.2 büyüklüğünde depremŞili açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü

BDDK İkinci Başkanı Asarkaya:Sermayemiz yeterli,bankalarımız güçlü

Çin’den acil durumlarda güvenlik ağına dönüşen drone tasarımı

Çin’den acil durumlarda güvenlik ağına dönüşen drone tasarımı

Şili açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

Şili açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

BUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı sona erdi

BUBEX Bebek, Çocuk, Kırtasiye ve Eğitim Fuarı sona erdi

British American Tobacco, babalara da doğum izni verecek

British American Tobacco, babalara da doğum izni verecek

Merkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.79 arttı

Merkez Bankası HKFE: Konut fiyatları yıllık yüzde 6.79 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.