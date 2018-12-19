Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı: 1000 gence ödül

İstanbul,19 Aralık (DHA) - Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde “14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı” Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı’nı tamamlayan 110 okuldan toplam 1,000 Türk genci ödül almaya hak kazandı.

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, 130’dan fazla ülkede uygulanan dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü olarak biliniyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül Programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.

14’ncü Ulusal Altın Ödül Töreni, İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşti. Altın Ödül Törenine Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey, TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Ödül Komitesi Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve ödül alan katılımcıların okul müdürleri, ödül lideri ve veliler katıldı.

TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz, geçen yıl 750 olan ödül alan öğrenci sayısının 2018 yılında yüzde 35 artışla bine ulaştığını belirtti. Programa katılan öğrenci sayısının her yıl artış gösterdiğini belirten Yılmaz, "Onlar kendilerine emek verdiler. Tüm ödül alanlara hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ödül Programı’nın Türkiye’deki ilk yıllarında kendisinin de tüm kategorileri tamamlayarak ödül almaya hak kazandığını ifade eden Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise hedeflerinin “Türkiye’de 20 milyon gence ulaşmak” olduğunu söyledi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, bundan 15 yıl önce Ödül Programı’nı Türkiye’ye getirmek için çok ciddi çalışmalarda bulunduklarına belirtti ve şöyle devam etti:

“O zaman Türkiye’de Ödül Programı’nın temsilciliğini Akfen Holding’in desteklediği TİKAV marifetiyle yürütmeye başladık.

“Bugün Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı 130 ülkede 8 milyondan fazla gence ulaştı. Biz de ülkemizde 15 yılda 15 bin genci Ödül Programı’yla buluşturduk.

“Bu konuda tüm profesyoneller ve 400 Ödül Lideri fedakarca çalışmalarda bulundular ve bu noktaya bizi getirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

“Bu programın başarılı olması için bundan sonraki yıllarda da aynı güç, aynı cesaret ve aynı maddi fedakarlıkla çalışacağımızı taahhüt ediyorum.” (Fotoğraflı)

