EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 0,930 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 2 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,891, en yüksek 0,930 liradan alıcı buldu.
"Genesi" ve "Espreia" çeşitlerinde 6,5 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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