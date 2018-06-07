EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,041 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 11 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,942, en yüksek 1,041 liradan alıcı buldu.
"Yubıleynaya" çeşitlerinde 99,5 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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