EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,093 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 131 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,881 en yüksek 1,093 liradan alıcı buldu.
Diğer ürünlerde satışlar şöyle gerçekleşti:
Ürün En yüksek En düşük Buğday 1,093 0,881 Arpa 0,922 0,922 Kanola 2,299 2,211 Kuzu 20,500 20,500 Koyun 12,40011,500
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