EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,098 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 69 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,882, en yüksek 1,098 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Buğday 0,882 1,098 Kanola 2,180 2,225
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