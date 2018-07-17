EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,126 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 59 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,803, en yüksek 1,126 liradan alıcı buldu.
"Dropia", "Flamura-85" Esperia" "Yubıleynaya", "Rumeli", "Bora", "Yubıleynaya-100", "Tekirdağ", "Aglıka", "Genesı", "Saban", "Gelibolu" ve "Masaccıo" çeşitlerinde 434 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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