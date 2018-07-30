EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,200 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 54 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,885, en yüksek 1,200 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Buğday 0,885 1,200 Arpa 0,948 0,948 Dana 9,340 19,540 İnek 7,700 16,030 Düve 9,230 17,220 Koyun 5,700 12,800 Kuzu 15,100 22,530 Toklu 18,000 19,150
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