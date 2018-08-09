EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,290 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 30 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 0,857, en yüksek 1,290 liradan alıcı buldu.
"Saban", "Bora", "Esperia", "Gelibolu", "Yubıleynaya", "Masaccıo", "Genesı", "Tekirdağ", "Flamura-85" ve "Rumeli" çeşitlerinde 223 ton buğday satılırken, diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.
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