FİNANS

Edirne Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2018 19:33 | Son Güncelleme

Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan alıcı buldu

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 65 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,907, en yüksek 1,361 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek Buğday 0,907 1,361 Ayçiçek 3,000 3,000 Koyun 13,900 13,900 Kuzu 17,000 19,000 Toklu 15,800 15,800

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ETB salon satışı ürün

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