EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 65 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,907, en yüksek 1,361 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Buğday 0,907 1,361 Ayçiçek 3,000 3,000 Koyun 13,900 13,900 Kuzu 17,000 19,000 Toklu 15,800 15,800
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi modelini açıkladı
Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti
Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum