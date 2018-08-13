EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,289 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 65 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,919, en yüksek 1,289 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Buğday 0,919 1,289 Ayçiçek 2,371 2,721 Süpürge teli 5,650 6,000 Dana12,00019,700 İnek 7,10016,200 Düve11,70018,130 Koyun 8,00015,300 Kuzu18,60023,850 Toklu14,00019,100
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