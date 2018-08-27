EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,268 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 38 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,977, en yüksek 1,268 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
ÜrünEn düşükEn yüksek Buğday0,977 1,268 Ayçiçeği2,251 2,759 Kuzu18,400 22,100 Koyun4,800 14,952 Düve8,70017,510
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