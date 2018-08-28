EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,256 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 24 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,958, en yüksek 1,256 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Buğday 0,958 1,256 Ayçiçeği 2,313 2,759
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