EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,240 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde ayçiçeğinin kilogramı en düşük 1,250, en yüksek 2,240 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Ayçiçeği 1,250 2,240 Buğday 0,978 1,294 Süpürge teli 5,40 7,03 Dana 8,51 20,67 İnek 6,84 13,49 Düve 11,30 15,44 Koyun 10,00 14,60 Kuzu 14,00 22,85 Süt kuzusu 21,35 21,35 Toklu 13,95 18,90
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