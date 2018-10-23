EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,275 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde ayçiçeğinin kilogramı en düşük 1,766, en yüksek 2,275 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Ayçiçeği 1,766 2,275 Buğday 1,012 1,281
'Bitmeyen kartuş' siparişlerine yetişemiyor
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
Bakan Albayrak'tan vergi açıklaması
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Audi e-tron teslimatları gecikecek
Dolar ne kadar? 23 Ekim dolar kuru yorumları
Dolar ne kadar? 22 Ekim dolar kuru yorumları
Koç Holding 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesinde ilk 100’e giren tek Türk şirketi
Memurlar dikkat! 2019 fazla mesai ücretleri belli oldu