EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,243 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde ayçiçeğinin kilogramı en düşük 1,550, en yüksek 2,243 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşükEn yüksekAyçiçeği 1,550 2,243Buğday 1,031 1,166
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