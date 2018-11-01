EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı, en yüksek 2,404 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde ayçiçeğinin kilogramı, en düşük 2,133, en yüksek 2,404 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
Ürün En düşük En yüksek Ayçiçeği 2,133 2,404 Buğday 1,045 1,163
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