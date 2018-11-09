EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı, en yüksek 2,233 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 4 işlemde satılan 22 ton ayçiçeğinin kilogramı en düşük 2,201, en yüksek 2,233 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
ÜrünEn düşükEn yüksek Ayçiçeği 2,201 2,233 Buğday 0,995 1,285
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