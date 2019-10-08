Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,529 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,342 1,529 Düve Kg 17,000 17,000

