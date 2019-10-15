Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,489 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday Kg 1,319 1,489Ayçiçeği Kg 2,000 2,501

