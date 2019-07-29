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Edirne'de bal hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

EDİRNE'de arıcılığın yaygın olarak yapıldığı Keşan ilçesinde bal hasadı başladı.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) - EDİRNE'de arıcılığın yaygın olarak yapıldığı Keşan ilçesinde bal hasadı başladı. Edirne Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu, bölgede üretilen balın ülkede ilk sıralarda tercih edildiğini belirterek, amaçlarının bal üreticisi sayısını artırmak olduğunu söyledi. Altınordu, ayrıca arı ölümlerine dikkat çekti ve bunun nedeninin tarım ilaçları olduğunu düşündüklerini ifade etti. Bu yıl kovan başına alınan verim 15 ila 45 kilogram arasında değişirken Edirne Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu, Keşan'ın ayçiçeği balı üretiminde Türkiye'nin önemli bölgeleri arasında bulunduğunu belirtti. Altınordu, "Türkiye'de bal sanayicilerinin tercih ettiği ballardan biri de Edirne balı. Balımız, marketlerdeki raflarda satılan ürünlerin içerisinde yer almakta. Türkiye'de alınıp satılması, pazarlanması en kolay ballardan bir tanesi. Üreticiyi, pazarlama anlamında yormayan bir bal. Bölgemizde ağırlıklı ayçiçeği ve kır çiçeklerinden bal üretiliyor" dedi. 'ARI ÖLÜMLERİ YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR' Arı ölümlerinin bu yıl da yaşandığını ifade eden Altınordu, "Geçen yıl tarım ilaçlarından dolayı ciddi arı kayıpları olmuştu bölgemizde. İl sınırları içerisinde yaptığımız gözlemler sonucunda bu yıl da arıcılarımızın yüzde 40'ında arı kayıpları mevcut. Bu konunun Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ciddi takibinin yapılması gerektiğini düşünmekteyim. Arı ölümlerinin temel sebebi tarımda kullanılan neonicotinoid grubu tarım ilaçları. Bunlar, çok uzun süre etki gösteren, toprakta kalıcılık süresi uzun olan ilaçlar. Avrupa ülkelerinde epeydir yasaktı. Daha önce ülkemizde de bir kısmına yasaklama gelmişti. Şimdi tümüne yasaklama geldi. Bunun olumlu sonuçlarını önümüzdeki yıl göreceğiz" diye konuştu. 'ARICILAR DAHA ÇOK BİLİNÇLENDİ' Erdoğan Altınordu, tarımda süneyle mücadelede bazı ilaçların bilinçsiz şekilde kullanılmasının arılara zarar verdiğini kaydederek, "Bu konuda daha hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Bölgede süne mücadelesi yaygın olarak yapılıyor. Arıcılar daha çok bilinçlendi. İlaç yapılırken arıcılarımız bölgeyi terk ediyorlar. Arılarını zarar görmemesi için başka bölgelere götürüyorlar. Eskiden uçakla ilaçlama yapılıyordu. Bunun çok daha kötü sonuçları oldu. Şimdi yer aletlerine geçildi ve bu daha avantajlı hale geldi" dedi. Altınordu, bölgede arıcılık faaliyetlerini arttırmayı hedeflediklerini, ülke genelinde ise orman bölgelerinde 'bal ormanı' vasfındaki arazilerin arttırılması gerektiğini de söyledi. 'DAHA FAZLA ARIYA VE ARICIYA İHTİYAÇ VAR' Keşan'da arıcılık yapan Aytekin Eliüs ise Edirne'de en fazla arı kolonisine sahip yerin Keşan olduğunu belirterek, "Bu yeterli değil. Daha fazla arıya ve arıcıya ihtiyaç var. Bu işe girdiğiniz zaman geçim kaynağından öte âşık olmak gibi bir durum var. 2 kovanla başladım, şu an 100 kovanım var. Arıların en büyük düşmanı tarımda kullanılan ilaçlar. Bunlar bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandı. Ama buna uyulduğuna ve kontrol altında tutulduğuna inanmıyoruz. Yine arı ölümleri bu yılda mevcuttu. Çiftçilere arılara zarar vermeyen ilaçları neden kullanmadıklarını sorduğumuzda 'Pahalı' diyorlar. Biraz daha para ödeyerek ya da ödemeyerek bir canlıya zarar verme hakkımız yok. Bazı çiftçilerimiz ise doğru ilacı kullanıyor ve arılarımıza zarar vermiyor" dedi. Bölgede üretilen balın tüketiciler tarafından yoğun talep gördüğünü ifade eden Eliüs, "Türkiye'nin hemen hemen her yerine bal gönderiyorum. Hem sosyal medya hem de internet üzerinden pazarlama yapıyoruz. Balımızın pazarı oluştu" diye konuştu.

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Edirne'de bal hasadı başladıEdirne'de bal hasadı başladı
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