FİNANS

Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

EDİRNE'de çevre kirliliğine neden olan ve verimliliğini kaybeden hayvan atıklarından faydalanabilmek amacıyla doğal gübreleme sistemi hayata geçirildi.

Edirne'de 'doğal gübre' dönemi

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de çevre kirliliğine neden olan ve verimliliğini kaybeden hayvan atıklarından faydalanabilmek amacıyla doğal gübreleme sistemi hayata geçirildi. Proje, Valilik, Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) işbirliğiyle hayata geçirildi.
Projenin tanıtımı için Edirne İl Özel İdaresi Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü'nde tören gerçekleştirildi. Törende köylerde kullanılacak 7 makinenin dağıtımı da gerçekleştirilirken, bu sistem sayesinde sanayi gübresi kullanımında yüzde 15'lere kadar düşüş yaşanması hedefleniyor. Törene katılan Vali Ekrem Canalp, üretime teşvik olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek sadece merkez ilçede değil Edirne'nin diğer ilçelerinde de tarım alanında benzer ihtiyaçları karşılamaya devam edeceklerini söyledi. Canalp, söz konusu projeyle üretimin teşvik edildiğini ve çiftçiye destek olunduğunu belirterek, "Bu projeyle hem üretimi teşvik etmiş olduk hem de aynı zamanda çiftçilerimize destek oluyoruz. İnşallah bunların devamını da getireceğiz. Aslolan ve önemli olan işlevi yapıyor olmak. İyi bir planlama, organizasyon ve finansman modellemesiyle Edirne'nin merkez ilçesinde olduğu gibi diğer ilçelerinde de tarım alanındaki benzer ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Yapacağımız her çalışmayı da aynen buradaki örnekte olduğu gibi sağlam altyapısı olan, işleri göğüsleyebilir nitelikte, hevesli, istekli birliklerimizle beraber yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'TAMAMEN YERLİ MALI'
SÜTÜB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez, 2 yıllık hayallerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Proje kapsamında hizmet verecek katı atık gübre makinelerinin son teknolojiyle çalıştığını ifade eden Suiçmez, "Güzel olan şudur ki bu makineler artık ülkemizde üretiliyor. Tamamen yerli malıdır. Uzun yıllardan beri büyük çiftliklerde, gelişmiş ülkelerde kullanılmakta. Ancak bizim üyelerimiz genelde aile işletmeleri olduğundan bunları tedarik etme ve imkan dahiline alma konusunda maddi açıdan zor durumdalar. Biz de Edirne Süt Üreticileri Birliği olarak hedefimiz, ülkemizin geleceği, hayvancılığın da en büyük söz ve değişmez kuralı olan aile işletmeleridir. Biz de bu bağlamda üretici devlet işbirliği ile bunu hizmete sunmuş bulunmaktayız. Bu bizim bir hayalimizdi, sonra tutkuya dönüştü ve tutkumuz gerçek oldu" dedi.
'ZİYAN OLAN GÜBRELERİ TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'
Makinelerin Edirne'nin merkez ilçesi ve Süloğlu olmak üzere 47 köyde hizmet vereceğini söyleyen Suiçmez, "Bu makinalar Edirne merkez ve Süloğlu olmak üzere 47 köyümüze hizmet verecek. Bunların organizasyonunu değerli muhtarlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Aile işletmelerinin meraya veya sağa sola ziyan ettiği toprağın olmazsa olmazı olan bu gübreleri biz bilinçli modern tekniklerle artık tarlalara yayacağız ve buradan hem verim artışını hem de maliyet girdilerinin düştüğünü göreceğiz. Bu bir başlangıçtır, biz meşaleyi yaktık, bunun arkası gelecek" dedi.
Programın ardından makineleri inceleyen Vali Canalp'e, Suiçmez, minyatür bir tınaz makinesi hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de 'doğal gübre' dönemiEdirne'de 'doğal gübre' dönemiEdirne'de 'doğal gübre' dönemiEdirne'de 'doğal gübre' dönemi

PARTNERÖzel yazışmaları ifşa olmuştu! Bakın ne dedi!Özel yazışmaları ifşa olmuştu! Bakın ne dedi!
Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldıGalataport İstanbul Miami’de tanıtıldı
THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandıTHY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

Tarih belli oldu! Fiyatı 1 TL olacak

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

Galataport İstanbul Miami’de tanıtıldı

THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi

Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin bal üretimi 110 bin tona geldi

Fabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlama

Fabrikada kazasız 6 yıla pastalı kutlama

Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.