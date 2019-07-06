Edirne'de lisanslı depolara mahsul alımları başladı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürlüğü'ndeki lisanslı depolarda mahsul alımına başlandı.

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Sözcüsü Dr. Fatma Aksal, beraberinde Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ile birlikte TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Heyet ardından Şube Müdürü Ali Gücüyeter ve üreticilerle görüştü.

Fatma Aksal, mahsul açısından bereketli bir yıl yaşandığını belirterek, "Verim tüm Edirne genelinde çok iyi. Lisanlı depolara alıma başladık. Tarımda gelecek lisanslı depoculukta. Bugün itibariyle de alımlara başladı. Hem TMO adına alım yapıyoruz, hem de üreticimiz istiyorsa kendi adına da ürününü buraya getirip teslim ediyor. Üreticimiz kendi adına buraya ürününü teslim ediyorsa sertifikasını alıyor ve ürününün yüzde 75 karşılığını 9 ay taksitle ve sıfır faizle Ziraat Bankası'ndan kredi olarak çekebiliyor. Bu çok büyük bir imkan. Üretici eskiden gidiyor, birine ürününü veriyordu ve fiyatlar arttığında hesaplaşıp, satıyordu. Artık istediğinize satabiliyorsunuz ve beklemeniz de gerekmiyor. Üreticinin doğal olarak sezonda paraya ihtiyacı var. Ürünün en bol olduğu dönemde ürününüzü düşük fiyata satmak zorunda kalmıyorsunuz. Ama satmak istiyorsanız da TMO adına ürününüzü döküp, paranızı alabiliyorsunuz" dedi.

Buğday ürününü depoya bırakan Mustafa Ayaz, verimin yüksek olmasının üreticiyi sevindirdiğini belirterek, "34 ton 460 kilo buğday getirdim. Eskiye göre verim yüksek. Lisanlı depoculuğun avantajı kesinti yok. Tekviye desteği var. Çok memnunuz. Yeni sistem çiftçimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürü Ali Gücüyeter de lisanslı depoculuğun üreticiye olan destek ve katkıları hakkında bilgi verdi.