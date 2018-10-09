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Edirneli Arif Usta'dan enflasyonla topyekun mücadeleye destek

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 18:02 | Son Güncelleme

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında tüm şekerleme ürünlerinde yüzde 10 indirim yaptı - Arif Meriç: - "Edirneli Arif usta olarak bütün ürünlerimde yüzde 10 indirme gidiyorum. Allah nasip ederse daha da iyiye giderse daha çok indirim yapacağım. Çünkü bizim başka vatanımız yok yalnız Türkiye"

EDİRNE (AA) - Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında tüm şekerleme ürünlerinde yüzde 10 indirim yaptı.

Kavala kurabiyesi, badem ezmesi, kallavi, deva-i misk gibi birçok Osmanlı saray mutfağı lezzetleri üreten Meriç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdi.

Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin bugüne kadar birçok canavarı alt ettiğini söyledi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile canavarın yerin dibine batırılacağını belirten Meriç, "Ben de bir Edirneli Arif usta olarak bütün ürünlerimde yüzde 10 indirme gidiyorum. Allah nasip ederse daha da iyiye giderse daha çok indirim yapacağım. Çünkü bizim başka vatanımız yok, yalnız Türkiye. İnsan bazen üzülüyor. Biz de esnafız. Gidecek başka yerimiz yok. Kısa bir dönemde vatandaştan fazla parayı aldın. Peki bu gemi battığı zaman o aldığın paralarla beraber bizde batmayacağız mı. Onun için diyorum ki 'deve kuşu gibi olmayın' yani kafanızı kuma sokup. Bu hareketi yapmayalım çünkü bu vatan bizim." diye konuştu.

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Arif Meriç Edirneli şekerlemeci Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı yüzde 10

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