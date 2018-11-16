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Edirneli üretici, çeltik fiyatının geç açıklanmasından dertli

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin çeltik ihtiyacının yüzde 51'inin karşılandığı Edirne'de üreteciler, iyi bulduğu ürün fiyatının geç açıklanmasının üzüntüsünü yaşıyor.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - TÜRKİYE'nin çeltik ihtiyacının yüzde 51'inin karşılandığı Edirne'de üreteciler, iyi bulduğu ürün fiyatının geç açıklanmasının üzüntüsünü yaşıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, "Çiftçinin elinde, satacak çeltiği kalmadı. Herkes çeltiğini ekimde kullandığı kredileri ödemek için az paraya sattı. Açıklanan fiyat iyi; ama geç buluyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, salı günü, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2018 yıllı ton başına çeltik alım fiyatını 2 bin 600 liradan belirlediği açıklamasını Edirneli üretici olumlu karşıladı. Fiyatın açıklanmasında geç kalındığı savunulurken, Edirne Ziraat Odası Başkanı Yorulmaz, ürününü satan çiftçinin elinin boş kaldığını dile getirdi. Yorulmaz, "Çeltik fiyatları açıklandı; ama çok geç açıklandı. Hasat eylül ayında başladı; 3 ay oldu, çeltik fiyatı açıklandı. Çok geç, manidar bir açıklama. Her ne kadar geç açıklandıysa da yine de teşekkür ederiz açıklama için. Çiftçinin elinde satacak çeltiği kalmadı. Herkes çeltiğini ekimde kullandığı kredileri ödemek için az paraya sattı. Açıklanan fiyat iyi ama geç buluyorum" diye konuştu.

Hüyüklütatar Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Ertan Çapkın ise çeltik alım fiyatının geç açıklandığını belirterek, "Çeltik fiyatı açıklandı; ama çeltik mi kaldı? Harman bitti, her şey bitti. Şu an köylünün elinde çeltik kalmadı. Şu an TMO'nun açıkladığı fiyat azıcık piyasalar kıpırdatır gibi oldu. Çok geç oldu. Bu önümüzdeki yılın fiyatı olur belki" dedi.

Hüyüklütatar köyünden çeltik üreticisi Hüseyin Çetin de bu yıl tarlasına ektiği çeltiğin masrafını çıkaramadığı için ahırdaki büyükbaşlarını sattığını söyledi. Çetin, "Biz bu fiyattan toz oluruz, çeltiğin tonunu 2 bin 800 liradan mal ediyoruz. Para kazanamadık ki. Bu yıl zarar ettik, içerideyiz. Çeltik ektik, borçlandık, üzerine ahırda hayvanlarımı sattım; borcumu ödemek için. Çeltik ekmek için kredi kullandık. Su parası, ilaç pahalı, gübre pahalı, her şey pahalı. Biz bunun altından çıkamıyoruz. Çeltik taban fiyatı 3 lira üzerinde olmalı. Böyle olursa ancak bize para kalır, aksi taktirde bir şey kalmaz, zarar etmiş oluruz. Çeltiğin borcunu hayvanları satarak ödüyoruz" diye konuştu.

Çeltik üreticisi Nezir Kara ise fiyatın daha erken açıklanmasını beklediklerini dile getirerek, "Harman bitti, kış geldi. Daha erken açıklanmasını beklerdik fiyatların. Fiyatları biraz daha iyi beklerdik. Prim destekleri yıllardan beri hep aynı 10 kuruş. Mazot fiyatı, gübre fiyatı, hepsi arttı. 100 kişiden 10 kişide sadece çeltik kalmıştır. Borçları ödemek için çeltiği hasat ettikten sonra hemen sattık" dedi.

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