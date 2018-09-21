EDİRNE (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulu Avrupa Serbest Bölgesi kurucusu ve işletmecisinin Edirne'ye de Avrupa Serbest Bölgesi kurma girişimi olduğu belirtildi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Edirne'nin sınır kenti olma özelliğiyle ticaret yolu üzerinde bulunduğunu söyledi.

Edirne ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak büyük bir serbest bölge kurulmak istendiğini belirten Gaytancıoğlu, "Edirne'de 10 bin kişilik istihdam, 1 milyar dolarlık yatırım ve yıllık 5 milyar dolarlık ticaret hacmi öngörülüyor." dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'la Avrupa Serbest Bölgesi kurucusu ve Edirne'de tekstil fabrikaları yatırımı olan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'in daveti üzerine görüştüklerini belirten Gaytancıoğlu, şöyle devam etti:

"Kemal Şahin'in daveti üzerine Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi'nde bir araya geldik. Orada incelemeler yaptık güzel bir görüşmemiz oldu. Çorlu'daki serbest bölgenin aynısını Edirne'ye kurmak istiyorlar. Bu konuda bizden destek istediler. Söz konusu Edirne olunca hepimiz destek vereceğimizi söyledik. Bu konuda bütün siyasi partilerin aynı kararda hareket etmesi lazım. Edirne'ye istihdam gelecekse yatırım gelecekse buna en büyük desteği veririz.