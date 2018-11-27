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Edirne'ye Gıda İhtisas OSB kurulması çalışmaları

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

AK Parti Edirne Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Fatma Aksal: - "Buraya özellikle gıda yatırımı yapan fabrikalar gelecek"

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçesinde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Aksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paşayiğit Mahallesi sınırlarında bulunan vasfını yitirmiş mera alanının, Gıda İhtisas OSB kurulması amacıyla tahsis değişiklik talebinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görüldüğünü söyledi.

Bahsi geçen 1 milyon 401 bin 711 metrekarelik alana Gıda İhtisas OSB kurmak istediklerini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Ticaret odamız ve valilikle bu çalışmaları sürdürdük. Kurulmasını düşündüğümüz Gıda OSB bölge için çok önemli. Uzunköprü ve Keşan arasında bir alan, katma değere ne kadar değer katabiliyorsanız önemli. Bu çalışmalar devam ediyordu. Aday olduğum günden beri bu projenin bölge için önemli olduğunu söyledim. Edirne için Hızlı Tren Projesi de önemlidir. Bu iki projenin de takibine hızlı bir şekilde başladık. Burasının OSB olarak hazineye devredilmesi bakanlık tarafından onaylandı, uygun görüldü."

Çalışmaların devam ettiğini aktaran Aksal, sözlerini şöyle tamamladı:

"En azından bu çalışmaların en önemli adımını attık. Buraya özellikle gıda yatırımı yapan fabrikalar gelecek. Bu anlamda yatırımların gelmesi bölgedeki istihdama çok önemli katkı sağlayacak. Bu yatırımları artık organize sanayi bölgelerinde yapmak itiyoruz. Bir sürü artıları var. Organize bölgeler olmadıktan sonra yatırımcı da gelmek istemiyor. İnşallah talepler de var.

Bu haber gelir gelmez yatırımcılar arayıp bölgeye ilgi duyduklarını söylediler. Keşan'ın İstanbul yolu üzerinde olması, Yunanistan'a sınır bölgesi olarak Avrupa'ya açılan kapıyız ve İpsala Sınır Kapısı'na da çok yakın. İnşallah ürettiğimizi katma değer oluşturarak satacağız."

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edirne Gıda Organize Sanayi Bölgesi istihdam işsizlik Tarım ve Orman Bakanlığı

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