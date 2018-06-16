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Edremit Körfezi'nde 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci: - "Edremit Körfezi'nde bu sene rekoltenin, geçen yılkinin yüzde 60-70'i oranında yani 15 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz" - Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Cahit Çetin: - "Türkiye'de, geçen seneki 270 bin ton zeytinyağı rekoltesini yakalayamasak bile 200 bin ton seviyelerinde bir rekolte olacağını düşünüyorum"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Türkiye'nin yaklaşık 12 milyon ağaç varlığıyla önemli zeytin üretim bölgesi Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde bu yıl zeytinyağı rekoltesinin 15 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminin önde gelen merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, tanelerin erken irileşmesi, kaliteli zeytin için üreticiyi umutlandırdı.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ülke genelinde 300 bin tona yakın zeytinyağı üretiminin gerçekleştiğini, bu sene ise rekoltenin geçen yılkinin yüzde 60-70'i civarında olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Geçen yıl Edremit Körfezi'nde 20 bin ton zeytinyağı üretildiğini anımsatan Semerci, "Edremit Körfezi'nde bu sene rekoltenin, geçen yılkinin yüzde 60-70'i oranında yani 15 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bölgemizde zeytinler yaklaşık bir ay önce mahsule döndü. Diğer bölgelerde de mahsulün iyi olduğu haberlerini alıyoruz. Bu sene ülke genelinde ise 190-200 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz." diye konuştu.

- Ülke geneli zeytinyağı rekolte beklentisi

Uzun yıllar Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin başkanlığını da yapan Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Cahit Çetin de Türkiye'de geçen sene zeytinde "var yılı"nın yaşandığını ancak bazı bölgesel farklılıklarla bu rekoltenin dengelendiğini belirtti.

Çetin, Edremit Körfezi'nde bu sene ağaçların "var yılı"na oranla daha çok zeytin bağladığını vurgulayarak ülke genelinde de "var yılı" ile "yok yılı" arasındaki farkın azaldığını ifade etti. Bunun zeytinyağı rekoltesini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de geçen seneki 270 bin ton zeytinyağı rekoltesini yakalayamasak bile 200 bin ton seviyelerinde bir rekolte olacağını düşünüyorum. Ama tabii daha çok erken. Bu tahmini olumlu veya olumsuz etkileyecek birçok doğal hadise yaşanabilir. Evvelki sene dolu afetiyle karşılaştık, mevcut zeytinin yarısı yere indi. O bakımdan doğal faktörleri dikkate almak gerekir ama genel olarak baktığımızda bu sene iyi, kaliteli bir rekolte geliyor. Bu sene zeytin taneleri erken irileşti. Hasat erken olacağı için de zeytinin kalitesinin daha artacağı anlamına geliyor ve sofralık türünün de daha cazip olacağını düşündürüyor."

Çetin, yıllara göre dalgalanma olabileceğini ancak rekoltelerin yüksek seyredeceğini dile getirerek "Türkiye artık giderek yüksek rekoltelere alışmalıdır. Bugün düşer yarın yükselir ama Türkiye 270 bin ton hedefe adım adım gidiyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Edremit rekolte zeytinyağı

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