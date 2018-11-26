FİNANS

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 18:58 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu çatısı altında bir araya gelen zeytin üreticileri, zeytinyağı fiyatlarının düşüklüğünün üreticileri zora soktuğunu belirterek, çözüm beklediklerini bildirdi.

Edremit Körfezi'nde üreticiler, zeytinyağı fiyatlarına çözüm bekliyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu çatısı altında bir araya gelen zeytin üreticileri, zeytinyağı fiyatlarının düşüklüğünün üreticileri zora soktuğunu belirterek, çözüm beklediklerini bildirdi.
Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık'taki zeytin üreticileri derneklerinin başkanlarının yer aldığı Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu yaptığı basın açıklamasında, zeytinyağı fiyatlarının düşüklüğünden şikayetçi oldu. Federasyon Başkanı Yahya Ağacık, zeytinyağı fiyatlarının enflasyon oranlarındaki yüksekliğe rağmen geçen yıl ile aynı düzeyde olduğunu söyledi. Durumun, ana geçim kaynağı zeytinyağı üretimi ve turizm olan bölgede derin yaralar açtığını ifade eden Ağacık, şunları kaydetti:
"Gerek küçük ve gerekse büyük zeytin/zeytinyağı üreticilerimiz ile fabrika sahiplerinin direkt olarak üretim maliyetlerine yüzde 40-45 oranlarında yansıyan enflasyon etkisine ilaveten ürettikleri ürünlerin fiyatlarının sebebi anlaşılamayan bir biçimde, 2017 yılı piyasa alım fiyatlarıyla aynı seviyede tutulması ve hatta bazı tacirler tarafından 2017 fiyatlarının yüzde 15 ila yüzde 20 altına çekilmiş durumda olması, bölgemizde büyük hayal kırıklığı oluşturmuştur. Ürettiği ürünü, maliyetinin toplamda neredeyse yüzde 60'lara varan oranlarda altına satmak zorunda bırakılan üreticilerimiz çok zor bir döneme girmiş bulunmaktadır."
Sorunlarını Tarım ve Orman Bakanlığına bir rapor hazırlayarak sunduklarını belirten Ağacık, çözüm beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılarÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılar
Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandıSanayiciler karşılıksız çekten dert yandı
Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

OBM, 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götürecek

OBM, 2019 yılında Türkiye'den Almanya'ya ilk etapta 10 bin işçi götürecek

Kamu borcu yapılandırma için 30 Kasım uyarısı

Kamu borcu yapılandırma için 30 Kasım uyarısı

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

1 Aralık'ta başlıyor: Araç başı 50 lira

1 Aralık'ta başlıyor: Araç başı 50 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Sanayiciler karşılıksız çekten dert yandı

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Ayakkabı devi Hotiç'e mahkemeden iyi haber 

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Sektörel güven Kasım’da hizmet ve perakendede arttı, inşaatta düştü

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.