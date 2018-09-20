Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Sefer TALAY/GÖMEÇ (Balıkesir), (DHA)- TÜRKİYE’nin zeytin üretim merkezlerinden olan Balıkesir’in Edremit Körfezi'nde, ilk zeytin hasadı Gömeç ilçesinde başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin zeytin sineği zararlısına karşı uçakla havadan başlattığı ilaçlamanın ikincisi tamamlanırken, Gömeç ilçesinde bir işletmeci erken hasat zeytinyağı için zeytin hasadına başladı. İvrindi’nin kırsal Kaleoba Mahallesi’nden hasat için geldiklerini belirten işçilerden Hasan Duman, "Allah nasip ederse zeytin hasadının en verimlisini yapmaya çalışıyoruz. İlk hasadımız bu" dedi.

Hasadın zamanından 10 gün önce başladığını anlatan zeytin işçilerinden İsmail Hisar da "Bu sene zeytin erken olduğu için hasada 10 gün önce başladık. Patronlar erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağı için mevsimi erken açtılar. Bundan biz de ekmek kazanıyoruz. Allah bereket versin" diye konuştu.

İşinden memnun olduğunu anlatan Fatma Duman ve kardeşi Hanife Duman da ekmek paralarını zeytin toplayarak kazandıklarını söyledi.

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