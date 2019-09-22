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Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı erken başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki yıllara göre hasada iki hafta erken başlayan çiftçiler, yüksek verim bekliyor

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki yıllara göre hasada iki hafta erken başlayan çiftçiler, yüksek verim bekliyor.

Edremit ilçesinde ilk hasat, kırsal Güre Mahallesi'ndeki bir bahçede yapıldı.

Sofralık yeşil zeytin hasadının önceki yıllara göre iki hafta erken başlamasıyla Edremit Körfezi'ndeki bahçelerde bugünlerde hareketlilik yaşanıyor.

Üreticilerden Agah Ferhatoğlu, 2019-2020 zeytin hasadının başlaması nedeniyle yeni sezonun üreticilere ve işçilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bu sezon zeytinin kalitesinin bir önceki döneme göre daha iyi olduğunu vurgulayan Ferhatoğlu, "Tane ve zeytinyağı bakımından bölgemiz geçen yıl bayağı olumsuz etkilenmişti. Bu sene hem zeytinin hem de yağının kalitesi bakımından daha iyi ürün bekliyoruz." dedi.

Ağaçlara iyi baktıklarını, alması gereken vitamin ve mineralleri zamanında verdiklerini anlatan Ferhatoğlu, erken hasat zeytinyağını da bir an evvel müşterilerle buluşturmak istediklerini söyledi.

- "Erken hasatta zeytinyağı az ama kaliteli olur"

Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır da üreticilerin ve işçilerin, para kazanmaya başladıkları bir dönem olduğu için her sene zeytin hasadını özlemle beklediğine işaret etti.

Ürünler hazır olduğu için hasada erken başladıklarını belirten Küçükçakır, şunları kaydetti:

"Ne kadar erken hasat yaparsak belki de zeytinyağından kaybediyoruz. Şu anda burada hasat yapılan üründen belki 10 kilogramdan 1 kilogram yağ elde edeceğiz ama bu zeytinyağı çok kaliteli olacak. Bunu değerlendirme şansımız var. Ayrıca bölgemizin en büyük değeri sofralık zeytinimiz kırma ve çizme zeytin. Bunları da elde edebilmemiz için belli bir kalitede ürünün olması gerekiyor ve o kaliteye şu anda ulaştık. Edremit Körfezi'nden ülkemize, dünyaya çok kaliteli sofralık zeytinler, çok kaliteli zeytinyağları göndereceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Edremit hasat zeytin

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