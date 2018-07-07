Edremit Körfezi'nde zeytin sineği tehdidi

BALIKESİR (AA) - Yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgesi olan Edremit Körfezi'nde, kış mevsiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu sezon zeytin sineğinin temmuz ayında görülmeye başlandığını, bu nedenle ilaçlı mücadele yapılması gerektiği bildirildi.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin sineğinin zamanından önce mahsule zarar vermeye başladığını söyledi.

Diker, ağaçların bir an önce ilaçlanması gerektiğini vurgulayarak, "Kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti. Dolayısıyla 'zeytin soğuklama' yaşanmadı. Kış yağmurları da çok fazlaydı. Bundan dolayı zeytin, vejetatif gelişmesini çok hızlı bir şekilde tamamladı. Sezona girerken filizlenme, çiçeklenme ve meyve bağlama çok hızlı oldu ve zeytin, sezonundan 15-20 gün erken mahsul vermeye başladı." diye konuştu.

Zeytinin erken olgunlaşmasının endişeleri de beraberinde getirdiğini anlatan Diker, "Haziran ayında Edremit Körfezi bölgesinin çok miktarda yağış alması, zeytinin zamanından çok erken irileşmesine ve büyümesine sebep oldu. Kış mevsiminde yeteri kadar soğuk olmamasından dolayı zeytin sineği ergini ölmedi." ifadesini kulandı.