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Edremit Körfezi'nde zeytin sineği tehdidi

FİNANS HABERLERİ  | 07.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

İlçe Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker: - "Zeytin sineğini her yıl bu bölgede ağustos ayında görürdük. Ancak zeytin sineği ergini ölmediğinden dolayı bu sene zeytin sineği vurukları temmuz ayında görülmeye başlandı. Eğer üretici bu konudaki çalışmalarını, ilaçlamalarını yapmazsa hasat zamanında sofralık yeşil zeytinde ve sızma zeytinyağında sıkıntı olacaktır"

BALIKESİR (AA) - Yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin önemli zeytin üretim bölgesi olan Edremit Körfezi'nde, kış mevsiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu sezon zeytin sineğinin temmuz ayında görülmeye başlandığını, bu nedenle ilaçlı mücadele yapılması gerektiği bildirildi.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytin sineğinin zamanından önce mahsule zarar vermeye başladığını söyledi.

Diker, ağaçların bir an önce ilaçlanması gerektiğini vurgulayarak, "Kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti. Dolayısıyla 'zeytin soğuklama' yaşanmadı. Kış yağmurları da çok fazlaydı. Bundan dolayı zeytin, vejetatif gelişmesini çok hızlı bir şekilde tamamladı. Sezona girerken filizlenme, çiçeklenme ve meyve bağlama çok hızlı oldu ve zeytin, sezonundan 15-20 gün erken mahsul vermeye başladı." diye konuştu.

Zeytinin erken olgunlaşmasının endişeleri de beraberinde getirdiğini anlatan Diker, "Haziran ayında Edremit Körfezi bölgesinin çok miktarda yağış alması, zeytinin zamanından çok erken irileşmesine ve büyümesine sebep oldu. Kış mevsiminde yeteri kadar soğuk olmamasından dolayı zeytin sineği ergini ölmedi." ifadesini kulandı.

Diker, zeytin sineğinin bu sene mahsule çok erken zarar vermeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zeytin sineğini her yıl bu bölgede ağustos ayında görürdük. Ancak zeytin sineği ergini ölmediğinden dolayı bu sene zeytin sineği vurukları temmuz ayında görülmeye başlandı. Eğer üretici bu konudaki çalışmalarını, ilaçlamalarını yapmazsa hasat zamanında sofralık yeşil zeytinde ve sızma zeytinyağında sıkıntı olacaktır. Üreticilerimizin elini çabuk tutarak, bir an önce zeytin sineğine karşı yer aletleriyle, kendi imkanlarıyla mücadelesini başlatması gerekiyor. Bu konuda üreticileri kısa mesaj yoluyla uyardık."

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Anahtar Kelimeler:
balikesir Edremit sinek zeytin

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