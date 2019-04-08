Edremit Körfezi'ndeki zeytin üreticileri yeni sezondan umutlu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, bu sezon zeytinde iyi mahsul almayı beklediklerini söyledi.

Semerci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Edremit Körfezi'nin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Geçen sezon bölgelerinde düşük rekolte gözlendiğini ifade eden Semerci, bu sezon ağaçların formuna baktıklarında bölgenin zeytininde çok önemli artış olacağını tahmin etiklerini anlattı.

Edremit Körfezi'nde yaklaşık 40 bin ton yağ elde edilebilecek kadar rekolte beklediklerini dile getiren Semerci, "Mevsimsel farklılıklar ve ağacın aleyhine olan kuraklıklar, sert poyrazlar bu durumu etkileyebilir ama şu anda görüntü güzel bir yıl geleceğine işaret." dedi.

Hem üreticiler hem tüccar hem de ülke ekonomisi için çok güzel bir yıl olacağını tahmin ettiğini anlatan Semerci, "Umarım bu gerçekleşir. Tabii şimdiden konuşmak biraz erken ama şu anki görüntü ümit veriyor bize. Bu ümitte umarım yansır ürünümüze ve bereketli bir yıl geçirmemize sebep olur." diye konuştu.

Zeytin üreticisi Mustafa Erçevik ise henüz meyve tutumunun iyi olduğunu, güzel bir yıl geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.

