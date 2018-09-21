Edremit'te zeytin kümesi kuruldu

"Biz çok önemli bir oluşum gerçekleştirdik. Bu oluşum için yaklaşık 2 yıl önce adım attık. Kümelenme, bölgemiz ürününün yurt dışındaki fuarlarda tanıtımını yapmak ve pazarlama imkanımızı açmaya yönelik çalışmadır. Bölgede unumuz, yağımız, şekerimiz vardı ama bir türlü helva yapmayı beceremiyorduk. İhracatı gerçekleştiren çok az sayıda firma vardı. Bu güzel ürünü, Kazdağları'nın denize bakan zeytinlerinden elde edilen o özel zeytinyağını yurt dışına pazarlayabilmek adına, Ticaret Bakanlığının desteğini sağlamak adına yapılan bir girişimdir bu."

Edremit’teki zeytincilerin bugüne kadar sadece iç ve dış pazarla bağlantısı olan işletmelerle çalıştığını dile getiren Semerci, şöyle konuştu:

Kümelenmenin önemli aşamasını katettiklerini, yeterince üyeye sahip olduklarını aktaran Semerci, "Üye firma sayısının en fazla 20, en az ise 13 olması isteniyordu. Bölgemizde belli başlı 20’ye yakın firma bir araya geldi ve bu konuda ortak hareket etmeye karar verdi. Ülkenin dövize ihtiyacı var. Bunu da elimizdeki malı değerlendirerek, dış ülkelere pazarlayarak sağlayacağız.”

Kaymakam Ali Sırmalı da zeytinle alakalı yapılacak tüm çalışmaların destekçisi olduklarını belirterek, "Zeytin çok önemli bir varlığımız. Edremit ilçesinde zeytin ve zeytinyağı alanında birlikteliğin olması, markalaşma yolunda çok önemli bir adımdır. Edremit'te zeytin kümelenmesi kurulmasını destekliyoruz. Bu kümelenme markalaşma ve dış ticaret yolunda atılmış en büyük adım.” diye konuştu.

