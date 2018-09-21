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Edremit'te zeytin kümesi kuruldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci: - "Kümelenme, bölgemiz ürününün yurt dışındaki fuarlarda tanıtımını yapmak ve pazarlama imkanımızı açmaya yönelik çalışmadır"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan, zeytin ve zeytinyağı ihracatına katkı sunması beklenen zeytin kümesi oluşturuldu.

Edremit Belediyesi, Meslek Yüksekokulu, Ticaret Odası, Ziraat Odası ve Ticaret Borsası ortaklığında yaklaşık 2 yıldır hazırlıkları devam eden küme ve kazanımları, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda zeytinyağı firmalarının sahiplerine anlatıldı.

Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin, Kazdağları'nın denize bakan yüzünde yer alan önemli bir zeytin üreticisi bölge olduğunu söyledi.

Edremit’teki zeytincilerin bugüne kadar sadece iç ve dış pazarla bağlantısı olan işletmelerle çalıştığını dile getiren Semerci, şöyle konuştu:

"Biz çok önemli bir oluşum gerçekleştirdik. Bu oluşum için yaklaşık 2 yıl önce adım attık. Kümelenme, bölgemiz ürününün yurt dışındaki fuarlarda tanıtımını yapmak ve pazarlama imkanımızı açmaya yönelik çalışmadır. Bölgede unumuz, yağımız, şekerimiz vardı ama bir türlü helva yapmayı beceremiyorduk. İhracatı gerçekleştiren çok az sayıda firma vardı. Bu güzel ürünü, Kazdağları'nın denize bakan zeytinlerinden elde edilen o özel zeytinyağını yurt dışına pazarlayabilmek adına, Ticaret Bakanlığının desteğini sağlamak adına yapılan bir girişimdir bu."

Kümelenmenin önemli aşamasını katettiklerini, yeterince üyeye sahip olduklarını aktaran Semerci, "Üye firma sayısının en fazla 20, en az ise 13 olması isteniyordu. Bölgemizde belli başlı 20’ye yakın firma bir araya geldi ve bu konuda ortak hareket etmeye karar verdi. Ülkenin dövize ihtiyacı var. Bunu da elimizdeki malı değerlendirerek, dış ülkelere pazarlayarak sağlayacağız.”

Kaymakam Ali Sırmalı da zeytinle alakalı yapılacak tüm çalışmaların destekçisi olduklarını belirterek, "Zeytin çok önemli bir varlığımız. Edremit ilçesinde zeytin ve zeytinyağı alanında birlikteliğin olması, markalaşma yolunda çok önemli bir adımdır. Edremit'te zeytin kümelenmesi kurulmasını destekliyoruz. Bu kümelenme markalaşma ve dış ticaret yolunda atılmış en büyük adım.” diye konuştu.

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