FİNANS

"Efsane İndirim"de güvensiz sitelere dikkat

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

"Efsane İndirim" döneminde firmalar birçok kategoride yüzde 80'e varan indirimler sunarken, internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran fırsatçılara da dikkat edilmesi gerekiyor - ME Consultancy kurucusu Murat Erdör: - "Vatandaşlar, siteye baksınlar, 3D sistemi var mı, ödeme sitemleri güvenilir mi, referansları sağlam mı kontrol etsinler" - PWC Kıdemli Danışmanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı: - "E-ticaret siteleriyle ilgili bir sorunla karşılaştıklarında tüketici şikayeti yapılması lazım. Mutlaka ilgili yerlere üşenmeden bildirilmesi lazım, bu konuda bazı tüketici dernekleri de var"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - "Efsane İndirim" döneminde internet siteleri aracılığıyla vatandaşları dolandıran fırsatçılara dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.

Perakende satış firmaları ve e-ticaret şirketleri, "Efsane İndirim" dolayısıyla giyim, kozmetik ve elektronik gibi çeşitli kategorilerde birçok üründe yüzde 80’e varan indirim uygulamaya başlarken "e-ticaret dolandırıcılarına" karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Dijital pazarlama konularında eğitim, etkinlik ve dönüşüm danışmanlığı hizmetleri sunan ME Consultancy şirketinin kurucusu Murat Erdör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-ticaretin gittikçe gelişmesiyle her dönemde olduğu gibi "Efsane İndirim" döneminde de sorunlarla karşılaşıldığını söyledi. Erdör, şunları kaydetti:

“Vatandaşların parasını alıp ürün göndermeyen birtakım güvenilir olmayan siteler var. Birçok marka bu dönemde indirim yaptığı için sanıyoruz ki herkes çok indirim yapıyor ama orada güvenilir olmayan markalara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar hep vardı ama 'Efsane İndirim' döneminde daha da fazlalaşıyor çünkü herkes indirim yaptığından bu dönemde daha az dikkati çekiyorlar."

Vatandaşların, bu dönemde yüksek orandaki indirimlerden şüphelenmeyip güvensiz sitelerden alışveriş yaptığına işaret eden Erdör, "Vatandaşlar güvenilir mi, değil mi siteye baksınlar, 3D sistemi var mı, ödeme sitemleri güvenilir mi, referansları sağlam mı kontrol etsinler." diye konuştu.

- "Şikayet edilmesi lazım"

PWC Kıdemli Danışmanı Prof. Dr. Hasan Kazdağlı da "Efsane İndirim"in istismar edilebildiğinin altını çizerek, tüketicilere dikkatli olmaları ve altına imza attıkları şeyleri iyi okumaları uyarısında bulundu.

Güvenilir olmayan internet sitelerinden yapılacak alışverişin vatandaşlara daha pahalıya mal olabileceğini ifade eden Kazdağlı, "Telefonlardan kontör çalmaktan kredi kartı bilgilerinin çalınmasına kadar giden şeyler var, vadettikleri ürün gelmeyebilir. E-ticaret siteleriyle ilgili bir sorunla karşılaştıklarında tüketici şikayeti yapılması lazım. Mutlaka ilgili yerlere üşenmeden bildirilmesi lazım, bu konuda bazı tüketici dernekleri de var. Her güzel görünen şeyin üzerine hemen atlamamak gerekiyor. Güvenilir olmadığı düşünülen sitelere şifre verilmemeli, bilgiler paylaşılmamalı." dedi.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İnanamayacaksınızİstanbul'a bir de böyle bakın! İnanamayacaksınız
İnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttıİnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttı
Türkiye’den markalaşma hamlesiTürkiye’den markalaşma hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Efsane İndirim e-ticaret Murat Erdör Prof. Dr. Hasan Kazdağlı

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Bakan Pekcan açıkladı: Tarım sektörüne 200 milyon dolarlık finansman sağlanacak

Bakan Pekcan açıkladı: Tarım sektörüne 200 milyon dolarlık finansman sağlanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepsiburada Efsane Cuma’ya özel bin üniversite öğrencisini işe aldı

Hepsiburada Efsane Cuma’ya özel bin üniversite öğrencisini işe aldı

İnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttı

İnşaat maliyet endeksi Eylül’de yıllık yüzde 39.66 arttı

Türkiye’den markalaşma hamlesi

Türkiye’den markalaşma hamlesi

Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

'Uzakdoğudan gelen kumaşlar bizi hırpalıyor'

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.