Efsane İndirim'e özel ödeme fırsatları

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Yapı Kredi iş birliğiyle sunduğu "Yapı Kredi Worldpuan" kampanyası ve "Alışveriş Kredisi" ürünü ile müşterilerine bütçelerine uygun alternatifler sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 30’dan fazla kategori ve 17 milyon ürün çeşidiyle ayda 85 milyon ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada, Efsane İndirim ile geçen yıl gerçekleştirdiği ticaret hacmini, bu sene 15 bin iş ortağıyla birlikte artırarak ekonomiyi canlandırmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda, Yapı Kredi iş birliğiyle sunduğu "Yapı Kredi Worldpuan" kampanyası ve Türkiye’de e-ticaret sektöründe bir ilk olan "Alışveriş Kredisi" ürünü ile müşterilerine bütçelerine uygun alternatifler sunarak aile ekonomilerine destek oluyor.

Efsane İndirim günü 20 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapacak platformda müşteriler, giyimden kozmetiğe, beyaz eşyadan oto lastiğine, bilgisayardan cep telefonuna, kitaptan ev tekstiline kadar tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin edebilecekler.

Efsane İndirim günü Hepsiburada müşterilerinin Yapı Kredi Worldcard ile yapacakları 500 TL ve üzeri alışverişlerde 25 TL, bin TL ve üzeri alışverişlere 50 TL worldpuan hediye edilecek.