FİNANS

EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: - "Görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye'ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır" - Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: - "Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz ve Türkiye için çok çalışıyorsunuz. Biz de devlet olarak bunun çok net bir şekilde farkındayız" - İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Ekonomi gazetecileri, basın camiasında önemli bir yer teşkil ediyor" - Etkinlikte, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Belgin Yakışan Mutlu, "Türk Şirketler Balkanları Yatırımlarıyla Fethetti" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, ekonomiyle ilgili verilen ödüllerin ve ekonomi basınının yaptıklarının önemine işaret ederek, "Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye'ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır." dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Kandilli Cemile Sultan Korusu'nun katkıları Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding'in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, hem ödül alanları hem de ödülü veren jüri üyelerini tebrik etti.

Ekonomiyle ilgili verilen ödüllerin ve ekonomi basınının yaptıklarının önemine işaret eden Nebati, "Burada görev alan ve yazan, objektif bir şekilde düşüncelerini aktaran, verilere göre hareket eden ekonomi basınındaki değerleri kardeşlerimizin ortaya koyacakları performans, Türkiye'ye karşı oluşturulmuş olan bu büyük algı operasyonunda aslında dönüşümünü sağlayacak ve gerçeklerle hem toplumu hem de uluslararası arenadaki her türlü paydaşı buluşturacak bir durum ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

Nebati, Türkiye'nin özellikle son 17 yılda büyüdüğünü ve geliştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"17 yıldır ülkede gerçekleşen o büyük değişimi bizzat yaşayan insanlar olarak ona göre hareket etmemiz gerekirken özellikle uluslararası arenada ve onların şu andaki temsilcileri konumundaki birtakım odaklar algı operasyonlarıyla ülkedeki bu büyük değişimi, şu anda yaşadığımız o olağanüstü atmosferi maalesef bozacak algı operasyonları yapıyorlar. Bu algı operasyonlarının üstesinden gelmek ve özellikle algı operasyonlarının ortaya koyduğu kötümser havayı ortadan kaldırmak için bizim gerçek ekonomi ve rakamlarla sokaktaki havayla hareket eden insanlara ihtiyacımız var. İşte bugün de bunları ortaya koyanlar var."

Pazar günü yapılacak seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Nebati, 23 Haziran'dan sonra iş insanları ve ekonomiyi ilgilendiren çok önemli bir 4,5 yıllık sürenin kazanılacağına işaret etti.

- "Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz"

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da etkinlikte bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ekonomisini yönlendiren bir anlamda sizlersiniz ve Türkiye için çok çalışıyorsunuz. Biz de devlet olarak bunun çok net bir şekilde farkındayız. 90'lı yılların sonunda Washington'da yaşarken makale yazma deneyimlerim olmuştu ve 5-10 makalem gazetelerde yayımlanmıştı. Dolayısıyla bunun ne kadar önemli olduğunu, orada bilgi verirken ne kadar çok çalıştığınızı gayet iyi biliyorum. Bu nedenle ödül alacak arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ama şuna inanıyorum ki aslında hepiniz bu ödülü almaya layıksınız."

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise söz konusu etkinliğe ev sahiplik yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, ekonomi gazetecilerinin basın camiasında önemli bir yer teşkil ettiğine dikkati çekti.

Etkinliğin oldukça güzel geçtiğine işaret eden Avdagiç, "Bugün burada Türk ekonomi basının tüm katılımcılarını, tüm seviyedeki eski duayen isimleri, yeni gelenleri ve bu işe senelerini veren isimleri gördük. Güzel bir etkinlik oldu. Güzle işler yapanların hatırlanması ve ödüllendirilmesi de yine güzel bir gelenek EGD'de. Biz de karınca kararınca buna katkı vermeye çalışıyoruz. Ben EGD Yönetimini ve bugün ödül alan herkesi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

EGD Başkanı Celal Toprak ise ekonomi camiası olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ödül alanları tebrik etti.

- AA muhabiri Belgin Yakışan Mutlu'ya ödül

Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu etkinlikte, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğü muhabirlerinden Belgin Yakışan Mutlu, "Türk Şirketler Balkanları Yatırımlarıyla Fethetti" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.

Mutlu, ödülünü Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın elinden aldı.

Diğer ödüller ise şöyle:

Ekonomi Haberi (Yazılı Basın) - Kerim Ülker - Dünya (Dome'dan Şimşek'e İş Teklifi)

Ekonomi Haberi (TV) - Damla Yıldız Soken/Ayhan Dursun/Ömür Dikme - Fox TV (İhalesiz Et)

Ekonomi Haberi (İnternet) - Cihan Orhan - www.patronlardunyası.com (Osmanbey'de 100 Milyon Dolarlık Vurgun)

Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Hülya Güler Akbaş - Hürriyet (Hafifledim Mutluyum)

Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) - Mustafa Kırlak - Ordu Olay (Türk Fındığının Rakibi ABD Fındığı)

Köşe Yazarı - Şeref Oğuz - Sabah

Ekonomi Programı (TV) – Hakan Güldağ - Bloomberg HT (Sektör Meclisi)

Ekonomi Programı (Radyo) - Süheyla Yılmaz - Bloomberg HT Radyo (İş Başı Programı)

Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) - Ömer Temur - Türkiye (Küresel Bilgiyi Kontrol Savaşı)

Jüri Teşvik Ödülü - Aylin Rana Aydın - Milliyet (Bize Bir Haller Oluyor)

Jüri Özel Ödülü - Feride Cem - Sabah (Yurt dışında Yatırım İçime Sinmiyor)

Nezih Demirkent Özel Ödülü - Ayşegül Küçükkurt - Para Dergisi (Mucize Adamın Sırları)

Namık Ahıska Özel Ödülü - Orhan Orhun Ünal - Yeni Şafak (Altın Günleri Piyasa Yaptı)

Bülent Yardımcı Özel Ödülü - Beyza Hakan - 24 TV (Kahve Molası)

Esen Salihoğlu Özel Ödülü - Taylan Büyükşahin - Sözcü (Döviz ve Altına Değil Çantaya Yatırım Yapıyor) / Meltem Kara - Posta (Kredide İpotek Oyunu)

- AA Finans Haberleri Editör Yardımcısı Arslan'a sertifika

Aralarında Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı Hasan Arslan'ın da bulunduğu EGD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ni belirleyen jüri üyelerine sertifika takdim edildi.

Diğer jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Vahap Munyar, Ömer Türkdönmez, Ali Çağatay, Abdurrahman Yıldırım, Jale Özgentürk, Dilek Güngör, Ruhi Sanyer, Hasan Arslan, Oya Yalıman, Faruk Erdem, Fikret Çengel, Hayri Çetinkaya, Bilal Emin Turan, İbrahim Acar, Talip Yılmaz, Recep Erçin, Yaşar Kızılbağ, Ufuk Korcan, Fikri Türkel, İsrafil Kuralay, Bahadır Kaleağası, Sedat Yılmaz, Günseli Özen, Sadi Özdemir, İdriz Çokal, Celal Toprak."

PARTNERBöyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...Böyle frikik görülmedi! Sahnede kostümü patlayınca...
Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldıRolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı
Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EGD Nureddin Nebati Şekib Avdagiç

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

Bakan'dan çifte burs müjdesi: 4 bin 500 TL ödenecek

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Dolarda düşüş hızlandı

Dolarda düşüş hızlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Rolls-Royce Siemens’in eAircraft işletmesini satın aldı

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Güler Sabancı: Yaşadığımız dönemin anahtar kelimeleri "değişmek" ve "dönüşmek"

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

Borsa İstanbul’da kurumsal raporlama ve yatırımcı beklentileri konuşuldu

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.