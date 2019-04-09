EGD 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Üyelerin katılımı ile 4'üncüsü gerçekleştirilen EGD Genel Kurulu kapsamında derneğin yönetim kurulu belirlendi.
EGD Yönetim Kurulu asil üyeliklerine, Celal Toprak, Sadi Özdemir, Faruk Erdem, Hasan Arslan, Fikret Çengel, İdriz Çokal, Murat Gülderen, Dilek Güngör, Serpil Alparslan, Çetin Ünsalan ve Mehmet Uluğtürkan seçildi.
Derneğin yönetim kurulu yedek üyeleri ise şu isimlerden oluştu:
"Metin Can, Ceyhun Kuburlu, Gülten Uğurlu, Taylan Büyükşahin, Musab Turan Kaan Zenginli, Burcu Noyan, Şuayip Alabay, Çağlar Çağatay, Ömer Temür, Burak Karagöz."
Üyelerin belirlenmesinin ardından görev dağılımı, yeni yönetim kurulunun gerçekleştireceği ilk toplantıda yapılacak.
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