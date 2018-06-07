EGD'nin 11 yıl önce yüzlerce ekonomi muhabirinin elini taşın altına koymasıyla faaliyete başladığını dile getiren Avdagiç, ilk adımından itibaren de büyüdüğünü ve güçlendiğini söyledi.

Törende konuşan Avdagiç, iş dünyası olarak basın mensuplarıyla aynı kulvarda çalıştıklarını, hayata ekonomi penceresinden baktıklarını kaydederek, toplantılarda, organizasyonlarda da sık sık bir araya geldiklerini anımsattı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin potansiyeline güvenmek gerektiğini belirterek, ilk 5 ayda açılan yabancı sermayeli firma sayısının 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 90'dan fazla artarak 3 bin 284, yerli firma sayısının da yüzde 24 yükselerek 25 bin 670 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Avdagiç, "Bugünse EGD, hem basının hem de iş dünyasının sesini duyurduğu ortak bir akıl platformu haline geldi. İTO, bu önemli başarının tanığıdır." diye konuştu.

Avdagiç, kendilerinin de İstanbul Ticaret Gazetesi'ne sahip olduklarını belirterek, bu kapsamda işin mutfağını da, zorluğunu da, nasıl bir gayret gösterildiğini de çok iyi gördüklerini anlattı.

Avdagiç, oda olarak destekledikleri "EGD ve Ekonomi Basın Tarihi" isimli kitabın yakında yayınlanacağı bilgisini verdi.

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- "Artık paramızı iki şeye harcayacağız"

Avdagiç, ekonominin nabzını güncel rakam ve verilerle hep birlikte tuttuklarını kaydederek, kendilerinin yaşadığını, gazetecilerinde yorumları ve haberleri ile büyük katkıda bulunduğunu bildirdi.

Faiz, dolar gibi göstergelerin artık çok önemli olduğunu dile getiren Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkez Bankası'nın toplantısını hep birlikte bekliyoruz. Şunu söylemek istiyorum ki; dolara da faize de gerçek ayarı, katma değerli üretim verecek. Yeni dönemde artık paramızı iki şeye harcayacağız: Biri ihracat, ki şikayet ettiğimiz kur da bize bu fırsatı verdi. İkincisi, dünyanın en değerli 6 markasının 5'inin teknoloji şirketi olduğu gerçeğiyle katma değerli üretim."