EGD'den Güngör Uras için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

EGD'nin taziye mesajında, "Ayşe Teyze, Ali Rıza Amca örneklemeleriyle ekonomi haberlerini en anlaşılır hale getirerek yazan, yorumlayan duayen gazeteciyi, Prof. Dr. Güngör Uras'ı kaybettik. Birçoğumuzun ilham kaynağı Uras'ı rahmetle anıyor, başta ailesi ve yakınları olmak üzere okurlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda yer alan bilgiye göre, Uras'ın cenazesi, çarşamba günü Bebek Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

